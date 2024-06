Résultat des européennes à Saint-Victor-de-Morestel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Saint-Victor-de-Morestel ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,86% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 3,16% à Saint-Victor-de-Morestel, contre 15,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Victor-de-Morestel ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections européennes 2024 localement. La liste Rassemblement national pourrait s'afficher à 40% à Saint-Victor-de-Morestel si la dynamique annoncée par les sondeurs sur la France entière se répercute localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est simpliste, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les habitants de Saint-Victor-de-Morestel penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un excellent score pour le Rassemblement national à Saint-Victor-de-Morestel. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la commune avec 36,05% au 1er tour et surtout 54,15% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même fait un meilleur score aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 35,88% au 1er tour et 57,28% au second dans la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Saint-Victor-de-Morestel Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Victor-de-Morestel, à 31,38%, soit 139 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 15,8% et Yannick Jadot à 13,09%.

11:45 - Saint-Victor-de-Morestel : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Saint-Victor-de-Morestel, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 513 logements pour 1 116 habitants, la densité de la commune est de 83 habitants par km². Ses 67 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,48 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 29,22% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 34,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 160,63 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour résumer, à Saint-Victor-de-Morestel, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Victor-de-Morestel ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 50,6% des électeurs de Saint-Victor-de-Morestel, à comparer avec une abstention de 61,31% lors des européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Saint-Victor-de-Morestel L'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen sera le taux de participation à Saint-Victor-de-Morestel. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,95% des votants de la ville, contre une abstention de 25,47% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,69% au premier tour et seulement 56,8% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Victor-de-Morestel ? L'inflation est capable d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Saint-Victor-de-Morestel.