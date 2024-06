En direct

19:23 - À Saint-Victor-la-Coste, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait glané 5,71% à Saint-Victor-la-Coste, contre 20,52% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa percée lors des dernières élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Victor-la-Coste, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,74% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,48% pour Yannick Jadot, 3,71% pour Fabien Roussel et 1,6% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Victor-la-Coste pour la liste RN de Jordan Bardella ? La liste RN pourrait se situer à 30% à Saint-Victor-la-Coste si la situation prédite par les études sondagières à l'échelle de la France se répercute localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 33% des suffrages dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Saint-Victor-la-Coste ? La communauté des électeurs de Saint-Victor-la-Coste avait plébiscité Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel il y a deux ans. La patronne de l'ancien FN finissait avec 29,06% au 1er tour. Elle elle conservait son avantage au second tour avec 52,65%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 28,66% des suffrages sur place, contre 30,46% pour le binôme La République en Marche. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 51,27%, contre 48,73% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Que retenir des européennes à Saint-Victor-la-Coste il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Saint-Victor-la-Coste, avec 24,55%, soit 189 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 20,52% et Yannick Jadot à 14,81%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Victor-la-Coste Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Victor-la-Coste, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 061 logements pour 2 205 habitants, la densité de la ville est de 76 habitants par km². Avec 133 entreprises, Saint-Victor-la-Coste offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,86 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,47% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 763 € par an, la commune aspire à un avenir prospère. À Saint-Victor-la-Coste, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Saint-Victor-la-Coste : analyse du niveau de participation aux précédentes européennes Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 808 personnes aptes à voter à Saint-Victor-la-Coste avaient pris part au scrutin (soit 52,54%). Le taux de participation était de 47,86% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Saint-Victor-la-Coste : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'un des critères forts de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Saint-Victor-la-Coste. La guerre russo-ukrainienne est par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Saint-Victor-la-Coste. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 18,11% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,1% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,87% au premier tour. Au second tour, 52,16% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Victor-la-Coste pour les élections européennes ?