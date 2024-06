Résultat des européennes à Saint-Vincent-Bragny : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de droite à Saint-Vincent-Bragny ? Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Saint-Vincent-Bragny. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi anticiper 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin européen Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,4% contre 34,79% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,42% contre 59,58%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,64% au premier tour, contre 33,78% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Vincent-Bragny, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - À Saint-Vincent-Bragny, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Saint-Vincent-Bragny était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,07% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,25% et François-Xavier Bellamy avec 15,26%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Vincent-Bragny façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Saint-Vincent-Bragny, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,9% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 47,86% de population active et une densité de population de 24 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Avec ses 7,61% d'agriculteurs pour 1 005 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (3,17%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,49%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Vincent-Bragny mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,13% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - À Saint-Vincent-Bragny, quelle participation aux élections européennes ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. Sur le plan national, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Saint-Vincent-Bragny, 66,14% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'observation des résultats des dernières consultations politiques permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 49,81% des votants de Saint-Vincent-Bragny (Saône-et-Loire). Le taux d'abstention était de 60,26% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Saint-Vincent-Bragny : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Vincent-Bragny, le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères principaux de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,11% au premier tour et seulement 51,14% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Vincent-Bragny ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 19,21% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 17,8% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.