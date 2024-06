Résultat des européennes à Saint-Perreux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:24 - Le Rassemblement national à Saint-Perreux, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Saint-Perreux. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi s'attendre à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Saint-Perreux ? Ce sont Emmanuel Macron avec 32,59% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,65% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Saint-Perreux. Marine Le Pen ne s'arrogeait que 18,79%. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 66,57% contre 33,43% pour Le Pen au second round sur place. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 11,27%, alors que les candidats Régionaliste cumuleront 42,86% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Saint-Perreux il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des dernières élections européennes à Saint-Perreux était composé de la liste de Jordan Bardella avec 16,77% des suffrages exprimés, en troisième position, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 18,66% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 23,69%, gagnante sur place.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Perreux aux européennes La démographie et le profil socio-économique de Saint-Perreux déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 26% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,51%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (84,17%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,05%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 506 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,1%) et le nombre de résidences HLM (1,4% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Perreux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,2% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Saint-Perreux L'étude des scrutins européens passés permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Pendant les élections européennes de 2019, parmi les 501 inscrits sur les listes électorales à Saint-Perreux, 43,71% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 56,33% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Saint-Perreux ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Perreux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées en matière économique et énergétique sont notamment en mesure de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Perreux. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,03% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 16,2% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.