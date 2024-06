En direct

19:11 - Les supporters de la coalition de gauche en question Une autre question qui enveloppe ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nupes. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Yrieix-la-Perche, le binôme Nupes avait en effet enregistré 36,63% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 8,75% à Saint-Yrieix-la-Perche, contre 21,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 21,28% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,71% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,83% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Saint-Yrieix-la-Perche ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé pour ces élections, à l'échelle locale, comme au niveau national. À Saint-Yrieix-la-Perche, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,66% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 23,84% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Saint-Yrieix-la-Perche plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Yrieix-la-Perche lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,71%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,84%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 42,65% contre 57,35%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Yrieix-la-Perche quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 20,47% au premier tour, contre 36,63% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour restera sur cette partition, qui verra encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Yrieix-la-Perche Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? A l'époque, à Saint-Yrieix-la-Perche, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 23,66% des voix contre Nathalie Loiseau à 21,28% et Yannick Jadot à 9,35%. C'étaient alors 676 votants qui avaient été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Élections européennes à Saint-Yrieix-la-Perche : un éclairage démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Yrieix-la-Perche mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des européennes. Avec une densité de population de 67 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,19%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 174 euros par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 992 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,61%) et le nombre de résidences HLM (7,39% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Saint-Yrieix-la-Perche mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,69% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Saint-Yrieix-la-Perche : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 57,14% au niveau de Saint-Yrieix-la-Perche. La participation était de 51,57% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Yrieix-la-Perche : l'abstention en question À Saint-Yrieix-la-Perche, l'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera le niveau de participation. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,6% au sein de la ville, contre un taux de participation de 76,13% au premier tour, c'est-à-dire 4 176 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,31% au premier tour et seulement 52,35% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple en mesure de faire augmenter la participation à Saint-Yrieix-la-Perche.