Résultat des européennes à Sainte-Anne-d'Auray : l'élection 2024 en direct

11:45 - Sainte-Anne-d'Auray : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune de Sainte-Anne-d'Auray, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,01%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (69,49%) met en relief l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,57%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 123 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,06%) et le nombre de résidences HLM (1,23% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Sainte-Anne-d'Auray mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,89% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.