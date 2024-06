Résultat des européennes à Auray : l'élection 2024 en direct

En direct

19:08 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann avait obtenu 8,53% à Auray, contre 26,33% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Auray, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,27% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Auray, entre les 26,33% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,73% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Auray lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Auray compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,03% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,93% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Auray ? Les électeurs d'Auray avaient voté pour Marine Le Pen à 16,93% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 33,73% et 22,14% des suffrages. Le second tour de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron s'imposant avec 69,54% contre 30,46% pour Le Pen. Avec 12,1%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 32,93% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 26,33% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Auray Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait échoué aux élections européennes à l'époque dans la commune. La tête de liste RN se classait troisième, avec 17,03%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 26,33% et Yannick Jadot avec 18,09%.

11:45 - Auray aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population d'Auray exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 1989 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,15%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (71,81%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 5 365 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (19,85%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,06%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Auray mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,05% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Auray : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Auray, 64,5% des votants avaient participé. Au fil des élections passées, les 14 591 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, sur les 5 348 personnes en âge de voter à Auray, 56,95% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 48,88% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Auray ? L'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera le niveau d'abstention à Auray. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 21,0% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,65% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,12% au premier tour. Au deuxième tour, 46,9% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Auray ? La guerre aux portes de l'Europe serait capable de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Auray.