Résultat des européennes à Sainte-Anne-sur-Brivet : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Sainte-Anne-sur-Brivet, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 996 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 99 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (11,93 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,52% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 52,91% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 781,60 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Sainte-Anne-sur-Brivet contribue à construire l'avenir de l'Europe.

09:30 - Participation à Sainte-Anne-sur-Brivet : que retenir des précédentes élections ?

À Sainte-Anne-sur-Brivet, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections européennes. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient potentiellement nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Sainte-Anne-sur-Brivet (44160). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 262 personnes en âge de voter au sein de la localité, 21,84% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,51% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,25% au premier tour et seulement 52,62% au second tour.