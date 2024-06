Résultat des européennes à Quilly : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui vont désigner les supporters de la Nupes à Quilly ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était arrogée 18,78% à Quilly, contre 8,14% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Quilly, le binôme Nupes avait en effet réuni 40,82% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,17% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,35% pour Yannick Jadot, 2,72% pour Fabien Roussel et 2,07% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - La liste RN favorite à Quilly pour les européennes ? Jordan Bardella devrait se trouver pas loin de 30% à Quilly si la situation anticipée par les études sondagières à l'échelle nationale se confirme localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est expéditive, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Avantage Rassemblement à Quilly ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,48% contre 26,17% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 46,56% contre 53,44%. Le RN ratait aussi la première marche à Quilly quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,06% au premier tour, contre 40,82% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va remporter le plus de votes, avec 62,86% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Quilly Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste dirigée par Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à Quilly, avec 19% des voix exprimées (84 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 18,78% et Yannick Jadot avec 16,74%.

11:45 - Élections à Quilly : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Quilly comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 488 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 67 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,0 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 35,71% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 319,89 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Quilly, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Quilly L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 50,22% des personnes en capacité de voter à Quilly avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 39,71% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Quilly : la participation en question À Quilly, l'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,85% au premier tour. Au second tour, 48,4% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Quilly ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 981 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,63% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,84% au premier tour, ce qui représentait 793 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.