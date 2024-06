En direct

19:31 - À Sainte-Anne-sur-Vilaine, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 4,59% à Sainte-Anne-sur-Vilaine, contre 21,08% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son excellent score lors des dernières législatives. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sainte-Anne-sur-Vilaine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,69% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,97% pour Yannick Jadot, 2,05% pour Fabien Roussel et 1,71% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Sainte-Anne-sur-Vilaine ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 localement, comme dans le reste de la France. Les sondages d'opinion dessinent une liste RN à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des précédentes européennes. Virtuellement, cette dynamique doit le pousser à 31% à Sainte-Anne-sur-Vilaine, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les derniers chiffres à Sainte-Anne-sur-Vilaine Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Sainte-Anne-sur-Vilaine avec 23,46% contre 26,54% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,41% contre 53,59%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 20,44% au premier tour, contre 35,69% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Sainte-Anne-sur-Vilaine, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, avec 21,62% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 21,08% et Yannick Jadot à 12,97%. Dans le détail, 80 habitants l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Dynamique électorale à Sainte-Anne-sur-Vilaine : une analyse socio-démographique Dans la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. Le taux de chômage à 13,5% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 43,01% de population active et une densité de population de 34 hab/km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 7,73%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,64%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sainte-Anne-sur-Vilaine mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,99% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Sainte-Anne-sur-Vilaine : analyse du niveau de participation aux européennes Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette localité ? A l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 55,4% des votants de Sainte-Anne-sur-Vilaine. La participation était de 47,56% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Sainte-Anne-sur-Vilaine ? L'un des critères essentiels de ces européennes 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention à Sainte-Anne-sur-Vilaine. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet de faire augmenter la participation à Sainte-Anne-sur-Vilaine. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 79,74% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 78,07% au deuxième tour, ce qui représentait 598 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.