Résultat des européennes à Langon : l'élection 2024 en direct

19:31 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Langon ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait glané 5,82% à Langon, contre 18,3% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Langon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 41,74% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Bardella observés à Langon Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Langon semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

15:02 - Des indicateurs à retenir Avec 20,76%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Langon au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 30,62% et 23,51% des votes. Le second tour la laissera en retrait, Emmanuel Macron l'emportant avec 56,87% contre 43,13% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 17,03%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 41,74% des voix. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Langon il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Langon, avec 22,25% des voix exprimées (107 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 18,3% suivie par la liste Yannick Jadot avec 17,46%.

11:45 - Les enjeux locaux de Langon : tour d'horizon démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Langon révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des européennes. Avec 27% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,74%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (40,48%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 612 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,72%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,03%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,67%, comme à Langon, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Langon : un regard approfondi Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 1 385 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections européennes, sur les 516 personnes en âge de voter à Langon, 51,7% avaient participé au vote. La participation était de 46,12% lors des européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Langon, 63,46% des votants avaient voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Langon : la participation en question À Langon, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera indéniablement la participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,23% au premier tour. Au deuxième tour, 54,33% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Langon ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 75,73% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,73% au premier tour, soit 884 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.