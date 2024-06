Résultat des européennes à Sainte-Colombe-en-Bruilhois : l'élection 2024 en direct

Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 4,98% à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, contre 20,63% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, le binôme Nupes avait en effet glané 23,11% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, entre les 20,63% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,16% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,53% de LREM au premier tour des législatives…

Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. On remarque que Sainte-Colombe-en-Bruilhois fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,01% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un bon démarrage pour le RN à Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 32,38% au 1er round avant un formidable 57,07% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Il a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Celle-ci avait accumulé 29,13% au 1er tour et 52,81% au deuxième dans la ville.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Dans la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,5% et une densité de population de 78 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 728 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,11%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,36%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Colombe-en-Bruilhois mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,72% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.