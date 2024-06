En direct

19:23 - Les voix de la gauche unie très suivis La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 19,9% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 5,8% à Estillac, contre 20,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Estillac avant les européennes Les enquêtes d'opinion dessinent une liste RN à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait le porter à 42% à Estillac, soit 10 points de plus également que ses 32,72% dans la ville. Mais Estillac n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections européennes Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un joli score pour le Rassemblement national à Estillac. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 37,15% au 1er tour avant un formidable 55,44% au 2e (Estillac n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente. La candidate avait accumulé 34,58% au premier tour et 57,04% au second dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée en tête des élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste enregistrait 32,72% des votes, soit 265 voix, face à Nathalie Loiseau à 20,74% et Yannick Jadot à 10,86%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Estillac : perspectives électorales Dans les rues d'Estillac, les élections sont en cours. Avec une population de 2 324 habitants répartis dans 1 093 logements, cette localité présente une densité de 246 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 230 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 322 foyers fiscaux. Dans la localité, 19,71 % des résidents sont des enfants, et 23,35 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 31,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,54%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2264,52 euros par mois. À Estillac, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Estillac : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de comprendre le vote des citoyens de cette ville. En 2019, durant les élections européennes, le taux de participation représentait 56,13% au niveau d'Estillac, contre une participation de 50,14% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Abstention à Estillac : quelles perspectives pour les européennes ? Le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur décisif du scrutin européen à Estillac. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48,82% au premier tour. Au second tour, 48,53% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,8% dans la ville. La participation était de 77,25% au deuxième tour, soit 1 338 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.