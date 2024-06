Résultat des européennes à Sainte-Feyre : l'élection 2024 en direct

17:05 - Les électeurs de Sainte-Feyre plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle

Sainte-Feyre avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,81%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 26,26% des suffrages. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 42,57% contre 57,43%. Le RN ne convainquait pas plus à Sainte-Feyre un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,15% au premier tour, contre 31,03% pour le binôme La République en Marche. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.