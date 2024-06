En direct

19:35 - À Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 12,6% des voix dans la localité. Une poussée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 5,38% à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, contre 16,14% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella font saliver à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe À Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 36,92% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,9% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la clé pour jauger la tendance locale. La commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022 puisque la candidate du Rassemblement national terminait avec 33,9% au 1er tour. Nouveau coup d'éclat au second tour devant Macron avec 52,58%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 29,22% des suffrages sur place, contre 33,51% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 54,65%.

12:45 - 36,92% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, avec 36,92%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 16,14% et Yannick Jadot à 8,07%.

11:45 - Dynamique électorale à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe comme dans toute la France. Avec une population de 1 017 habitants répartis dans 730 logements, ce bourg présente une densité de 50 hab/km². Ses 68 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 285 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (61,78 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 35,95% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 47,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 344,83 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Finalement, à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 49,43% des personnes aptes à voter à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 45,54% il y a dix ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe pour les européennes L'une des grandes inconnues des élections européennes sera immanquablement la participation à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,91% au premier tour. Au deuxième tour, 43,96% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 69,52% des votants de la localité. La participation était de 69,17% au premier tour, ce qui représentait 590 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.