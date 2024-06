Résultat des européennes à Sainte-Hélène : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Les 29,4% de la Nupes convoités Une autre source de doute de ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sainte-Hélène, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,4% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,67% à Sainte-Hélène, contre 21,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Sainte-Hélène ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. À Sainte-Hélène, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,67% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 25,82% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Sainte-Hélène ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,82% contre 26,26% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,18% contre 56,82%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 18,6% au premier tour, contre 30,07% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de voix, avec 51,99% sur l'unique circonscription couvrant Sainte-Hélène.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 à Sainte-Hélène Regarder en arrière semble toujours une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 148 électeurs de Sainte-Hélène avaient choisi le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, cumulait 26,67% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,44% et Yannick Jadot à 12,79%.

11:45 - Sainte-Hélène : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Sainte-Hélène, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 294 habitants répartis dans 730 logements, ce village présente une densité de 149 hab/km². Ses 59 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 403 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 27 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,05 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 41,34% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 37,47% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 803,02 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Pour résumer, Sainte-Hélène incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Sainte-Hélène ? Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%. Au cours des dernières années, les 1 323 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, parmi les 587 personnes en âge de voter à Sainte-Hélène, 42,34% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50,46% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Sainte-Hélène : l'abstention au cœur des préoccupations À Sainte-Hélène, le taux de participation constituera sans aucun doute un critère important du scrutin européen. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 14,53% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 14,36% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,33% au premier tour. Au second tour, 44,52% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sainte-Hélène ?