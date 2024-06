Résultat des européennes à Merlevenez : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Avantage Renaissance à Merlevenez ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Merlevenez lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,73%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,58%. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,89% contre 54,11%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 24,52% au premier tour, contre 27,40% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Merlevenez, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Merlevenez il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Merlevenez, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, cumulant 25,34% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,64% et Yannick Jadot à 14,92%. Si on entre dans le détail, 338 votants l'avaient désignée dans la localité.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Merlevenez Quel portrait faire de Merlevenez, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 3 203 habitants répartis dans 1 439 logements, cette commune présente une densité de 180 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 191 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 719 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,7 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,76% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,54% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 865,70 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, Merlevenez incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Merlevenez Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédents scrutins européens ? En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 1 408 inscrits sur les listes électorales à Merlevenez, 40,91% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 54,95% pour les européennes de 2014. L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Participation à Merlevenez : quelles perspectives pour les européennes ? L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Merlevenez. Les jeunes générations manifestent généralement une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? Lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,04% dans la ville, à comparer avec une participation de 81,17% au premier tour, c'est-à-dire 2 043 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,89% au premier tour et seulement 48,14% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Merlevenez ?