11:45 - Comment la composition démographique de Sainte-Hermine façonne les résultats électoraux ?

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Hermine, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 2 951 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 209 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 34 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,74 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 31,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,14%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2064,86 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Sainte-Hermine, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.