Résultat des européennes à la Réorthe : l'élection 2024 en direct

La Réorthe avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 28,98%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 31,99% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46,56% contre 53,44%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 20,28% au premier tour, contre 49,18% pour le binôme LREM. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

11:45 - La Réorthe : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

À la Réorthe, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,74% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 46 hab/km² et 45,83% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (23,56%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 436 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,33%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,70%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à la Réorthe mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,59% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.