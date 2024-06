Résultat des européennes à Sainte-Lizaigne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les orphelins de la Nupes en question En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 5,81% à Sainte-Lizaigne, contre 19,57% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Sainte-Lizaigne, le binôme Nupes avait en effet glané 21,38% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Sainte-Lizaigne, entre les 19,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,72% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,17% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Sainte-Lizaigne lors des européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Sainte-Lizaigne semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Résultat favorable au RN à Sainte-Lizaigne ? Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Sainte-Lizaigne. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la ville avec 25,37% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains (Sainte-Lizaigne n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,69% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,72% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,03%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 52,24%, devant Emmanuel Macron à 47,76%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Sainte-Lizaigne, avec 31,01% des électeurs (160 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 19,57% et Yannick Jadot avec 8,53%.

11:45 - Dynamique électorale à Sainte-Lizaigne : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Sainte-Lizaigne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 116 habitants répartis dans 589 logements, ce village présente une densité de 45 hab par km². Ses 27 entreprises démontrent une économie prospère. Dans le village, 11,93 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,45 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 50,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 55,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 446,91 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Sainte-Lizaigne, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Sainte-Lizaigne ? Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Au fil des dernières années, les 1 140 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 40,09% dans la commune de Sainte-Lizaigne. L'abstention était de 52,56% en 2014.

09:30 - Abstention à Sainte-Lizaigne : les leçons des précédentes élections À Sainte-Lizaigne, le niveau d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,22% au premier tour. Au deuxième tour, 51,39% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Sainte-Lizaigne ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,76% des votants de la ville. La participation était de 77,04% au deuxième tour, ce qui représentait 718 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.