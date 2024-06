En direct

19:14 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la Nupes à Sainte-Marie-la-Mer ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 4,4% à Sainte-Marie-la-Mer, contre 15,5% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les études sondagières menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa poussée lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des législatives à Sainte-Marie-la-Mer, le binôme Nupes avait en effet enregistré 19,52% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Sainte-Marie-la-Mer ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes sera très commenté. Enseignement clé pour ce dimanche : Sainte-Marie-la-Mer fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 40,9% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 39,31% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à Sainte-Marie-la-Mer Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un beau score pour le RN à Sainte-Marie-la-Mer. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la cité avec 41,47% au premier tour avant un formidable 63,39% au deuxième, le propulsant en tête à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du secteur. Il a même fait un score plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 39,31% au 1er tour et 63,36% au second dans la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Sainte-Marie-la-Mer Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait aussi comme une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 892 habitants de Sainte-Marie-la-Mer passés par les urnes avaient été séduits par la liste du Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, cumulait ainsi 40,9% des votes contre Nathalie Loiseau à 15,5% et Yannick Jadot à 8,3%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Sainte-Marie-la-Mer et leurs implications électorales En pleine campagne électorale européenne, Sainte-Marie-la-Mer est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 4 784 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 448 entreprises, Sainte-Marie-la-Mer se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 24 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 38,71 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 183 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 498 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 20,9%, révélant une situation économique tendue. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Sainte-Marie-la-Mer démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions européennes.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Sainte-Marie-la-Mer : les tendances Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des élections précédentes ? Durant les européennes 2019, parmi les 2 285 personnes en âge de voter à Sainte-Marie-la-Mer, 44,81% étaient restées chez elles. L'abstention était de 53,27% en 2014.

09:30 - Participation à Sainte-Marie-la-Mer : les leçons des précédentes élections À Sainte-Marie-la-Mer, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera l'étendue de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique pourraient en effet renforcer l'engagement civique des citoyens de Sainte-Marie-la-Mer . Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,23% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 79,79% au premier tour, c'est-à-dire 3 420 personnes. En comparaison, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,24% au premier tour. Au second tour, 50,52% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Sainte-Marie-la-Mer pour les élections européennes ?