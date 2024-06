En direct

19:15 - Les 17,5% de la gauche unie en question Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 5,43% à Sainte-Menehould, contre 23,47% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Sainte-Menehould, le binôme Nupes avait en effet glané 17,5% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Sainte-Menehould Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection 2024. Si au niveau national, les intentions de vote annoncent une évolution du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 42% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Sainte-Menehould L'élection présidentielle est certainement la clé pour évaluer la tendance locale. La cité de Sainte-Menehould avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans. La cheffe de file de l'ancien Front national prenait les devants avec 33,55% au premier tour. Nouveau coup de marteau au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 50,76%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 26,74% des votes sur place, contre 37,99% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (58,04%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Sainte-Menehould, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, avec 32,68% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 23,47% et Yannick Jadot à 8,38%. C'étaient alors 433 votants qui s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Analyse socio-économique de Sainte-Menehould : perspectives électorales Dans la commune de Sainte-Menehould, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,37%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 933 €/an peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,09%) et le nombre de résidences HLM (19,08% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Sainte-Menehould mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,86% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Sainte-Menehould : les enseignements Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes représentait 50,1%. Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 46,56% des électeurs de Sainte-Menehould (Marne) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 39,25% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Sainte-Menehould À Sainte-Menehould, l'un des facteurs essentiels des européennes 2024 sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,75% au premier tour. Au second tour, 59,53% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 943 personnes en âge de voter dans la ville, 34,49% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 32,76% au second tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.