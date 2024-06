En direct

19:14 - À Sainte-Soulle, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 9,77% à Sainte-Soulle, contre 20,65% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Sainte-Soulle, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,67% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Sainte-Soulle Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Sainte-Soulle. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers chiffres à Sainte-Soulle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Sainte-Soulle lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,9%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,09%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 38,35% contre 61,65%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,72% au premier tour, contre 29,67% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de votes, avec 50,93% sur l'unique circonscription recouvrant Sainte-Soulle.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Regarder en arrière apparait aussi comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à Sainte-Soulle, avec 20,71% des voix exprimées (358 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 20,65% suivie par la liste Yannick Jadot avec 16,83%.

11:45 - Sainte-Soulle : élections européennes et dynamiques démographiques Quelle influence les électeurs de Sainte-Soulle exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,7%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (73,34%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,89%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 793 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,67%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,21%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Soulle mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,03% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Sainte-Soulle : la mobilisation des électeurs aux européennes Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 47,86% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Soulle (Charente-Maritime), à comparer avec un taux d'abstention de 58,64% lors des élections européennes de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Les européennes démarrent à Sainte-Soulle : quel sera le taux d'abstention ? À Sainte-Soulle, l'une des clés de ces élections européennes sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Les jeunes générations expriment la plupart du temps une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Au premier tour de la présidentielle, 79,07% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 76,31% au second tour, c'est-à-dire 2 874 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,32% au premier tour. Au deuxième tour, 45,86% des votants se sont déplacés.