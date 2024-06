En direct

19:13 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Dompierre-sur-Mer à la loupe à gauche La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,23% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,18% pour Yannick Jadot, 2,53% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 7,51% à Dompierre-sur-Mer, contre 27,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Dompierre-sur-Mer, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection, localement. Les instituts de sondage prédisent un Jordan Bardella à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait le pousser à 26% à Dompierre-sur-Mer, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Dompierre-sur-Mer ? Avec 19,6%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Dompierre-sur-Mer au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,42% et 20,59% des suffrages. Le second tour de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron finissant à 64,94% contre 35,06% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 12,78%, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 37,12% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Divers gauche vainqueur localement.

12:45 - 27,25% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Dompierre-sur-Mer Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Dompierre-sur-Mer lors des précédentes européennes, avec 27,25% des votes. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 16,58% dans la cité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 15,35%.

11:45 - Élections à Dompierre-sur-Mer : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Dompierre-sur-Mer émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 5 961 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 451 entreprises, Dompierre-sur-Mer se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 27 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,52 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 36,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 779 euros par an, la ville défend une économie équilibrée malgré les obstacles. En somme, à Dompierre-sur-Mer, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Dompierre-sur-Mer : la mobilisation des citoyens aux européennes Au cours des dernières consultations politiques, les 6 112 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 54,16% des électeurs de Dompierre-sur-Mer avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,02% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Dompierre-sur-Mer : les européennes débutent L'un des critères clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Dompierre-sur-Mer. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,63% au premier tour et seulement 52,85% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 23,55% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.