Résultat des européennes à Saints-Geosmes : l'élection 2024 en direct

19:33 - À Saints-Geosmes, quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 14% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,7% à Saints-Geosmes, contre 21,22% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saints-Geosmes pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera très commenté pour ces élections du Parlement européen, localement, comme au niveau national. Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote prédisent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de Saints-Geosmes plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Saints-Geosmes. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 22,49% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Saints-Geosmes ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,49% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,43%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 52,08%, devant Emmanuel Macron à 47,92%.

12:45 - À Saints-Geosmes, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste portée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Saints-Geosmes, avec 28,29% des bulletins, soit 144 voix, devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,22% et François-Xavier Bellamy avec 10,22%.

11:45 - Élections européennes à Saints-Geosmes : un éclairage démographique Comment les habitants de Saints-Geosmes peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 24% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,27%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (13,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 519 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) et le nombre de résidences HLM (5,7% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Saints-Geosmes mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,13% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Saints-Geosmes : les chiffres clés Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des Français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 127 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 46,31% des personnes aptes à voter à Saints-Geosmes avaient déserté les urnes. L'abstention était de 50,13% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saints-Geosmes : l'abstention en question À Saints-Geosmes, la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,05% au sein de la commune, à comparer avec une participation de 79,25% au premier tour, ce qui représentait 783 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,69% au premier tour. Au second tour, 52,24% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saints-Geosmes ? La baisse du pouvoir d'achat est en mesure de ramener les électeurs de Saints-Geosmes dans les isoloirs.