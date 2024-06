Résultat des européennes à Saizerais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix de la Nupes à Saizerais ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Le candidat de gauche s'était élevé à 5,06% à Saizerais, contre 16,23% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Saizerais, le binôme Nupes avait en effet glané 20,62% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Saizerais ? Le score de Jordan Bardella sera un enjeu pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local. Si dans tout le pays, les instituts de sondage annoncent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à environ 40% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Saizerais ? Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un joli résultat pour le RN à Saizerais. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la commune avec 33,33% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 62,29% au deuxième (Saizerais ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,5% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,62%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 53,11%, devant Emmanuel Macron à 46,89%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Saizerais il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Saizerais, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 34,03% des voix contre Nathalie Loiseau à 16,23% et Yannick Jadot à 12,39%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saizerais La démographie et le profil socio-économique de Saizerais déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 19,54% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,67% sont des personnes âgées. Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,91%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 487 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (7,62%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saizerais mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,87% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Saizerais L'analyse des résultats des scrutins européens antérieurs permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des élections européennes de 2019, 47,47% des inscrits sur les listes électorales de Saizerais avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 59,46% lors des élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Saizerais À Saizerais, le taux d'abstention sera indéniablement l'un des critères décisifs du scrutin européen 2024. L'inflation et ses retombées sur le moral des ménages pourraient potentiellement impacter la participation à Saizerais. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 093 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,23% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,24% au premier tour, ce qui représentait 877 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,8% au premier tour et seulement 44,43% au second tour.