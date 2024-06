Résultat des européennes à Salins-les-Bains : l'élection 2024 en direct

11:45 - Salins-les-Bains : démographie et socio-économie impactent les européennes

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Salins-les-Bains, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 1 845 logements pour 2 471 habitants, la densité de la ville est de 110 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 255 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 794 foyers fiscaux. Dans la commune, 22 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 39,32 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 35,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 090 €/an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Salins-les-Bains manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.