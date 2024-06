En direct

19:28 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Salles-Curan scruté Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 4,06% à Salles-Curan, contre 30,22% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Salles-Curan, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,3% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national à Salles-Curan, un favori aux européennes ? On note que Salles-Curan fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,12% lors du vote européen et Marine Le Pen 22,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Salles-Curan ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,85% contre 36,83% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,94% contre 62,06%. Le RN ne convainquait pas plus à Salles-Curan quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 14,59% au premier tour, contre 35,84% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Salles-Curan, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Salles-Curan en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? À Salles-Curan, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,22% des suffrages exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 23,12% et François-Xavier Bellamy avec 19,47%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Salles-Curan : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Salles-Curan, le scrutin est en cours. Avec ses 20,49% d'agriculteurs pour 1 017 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 103 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 303 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 20 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 43,28 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 50,79% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2549,13 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, à Salles-Curan, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Salles-Curan ? L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Salles-Curan, 51,6% des votants ne s'étaient pas déplacés. Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? A l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 535 inscrits sur les listes électorales à Salles-Curan, 39,34% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 47,22% pour les européennes de 2014.

09:30 - Participation à Salles-Curan : les leçons des précédentes élections À Salles-Curan, le niveau de participation sera indéniablement un facteur essentiel de ces européennes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,46% au premier tour. Au deuxième tour, 58,76% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Salles-Curan pour les européennes ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, 87,3% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 86,28% au premier tour, soit 761 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.