En direct

19:33 - À Salviac, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 6,38% à Salviac, contre 16,26% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Salviac, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,54% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Salviac Le résultat du RN sera la clé du scrutin pour ces élections européennes au niveau local, comme au niveau national. À Salviac, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 23,25% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 20,66% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en pôle position il y a deux ans à Salviac Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 26,23% et Emmanuel Macron avec 20,93% qui avaient fini en tête du premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Salviac. Marine Le Pen n'affichait que 20,66%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,94% contre 54,06%. Au premier tour des législatives, Salviac, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Les Républicains l'emporter avec 50,09%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 7,38%. Salviac se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Les Républicains au second tour, vainqueur localement avec 65,20%.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Salviac Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 113 électeurs de Salviac s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 23,25% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 16,26% et Yannick Jadot à 14,81%.

11:45 - Salviac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les données démographiques et socio-économiques de Salviac mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 16,17% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 35,6% de population active et une densité de population de 41 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Avec ses 8,03% d'agriculteurs pour 1 205 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,02% et d'une population immigrée de 10,51% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,94%, comme à Salviac, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Salviac : un regard approfondi Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des scrutins européens passés ? Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, sur les 525 personnes en âge de voter à Salviac, 45,37% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 51,49% il y a 10 ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Salviac Le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère essentiel des européennes à Salviac. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 009 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 73,74% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,21% au premier tour, ce qui représentait 769 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Salviac .