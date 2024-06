Résultat des européennes à Samadet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Samadet, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 9,65% à Samadet, contre 24,34% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Samadet, le binôme Nupes avait en effet enregistré 37,56% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Samadet, entre les 24,34% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,04% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,1% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Samadet avant les européennes Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. En regardant la progression du RN prédite par les sondages au niveau national aujourd'hui, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier a toutes les chances de se situer à environ 33% à Samadet. Un verdict qui concorde avec les suffrages déjà grappillés par le mouvement dans la commune entre les européennes 2019 (23,46%) et Marine Le Pen en 2022 (29,23% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les votants de Samadet plutôt pour Le Pen à la présidentielle La commune de Samadet avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans. La cheffe de file de l'ancien FN s'imposait avec 29,23% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,6% contre 53,4%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 19,38% des voix sur place, contre 37,56% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 56,19%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Samadet était le suivant : la liste de François-Xavier Bellamy avec 11,84% des bulletins, troisième, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 23,46% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,34%, vainqueure dans la localité.

11:45 - Samadet : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence la population de Samadet exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 43 habitants par km² et 42,51% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 8,96% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 12,4%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la ville. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,64%) et le nombre de résidences HLM (2,33% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Samadet mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,61% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Samadet La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières consultations démocratiques, les 1 156 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les élections européennes, 500 personnes habilitées à participer à une élection à Samadet avaient pris part à l'élection (soit 56,88%). Le taux de participation était de 44,23% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Samadet ? À Samadet, l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute le taux de participation. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,16% au premier tour. Au deuxième tour, 48,05% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 897 personnes en âge de voter au sein de la localité, 78,6% avaient participé au vote, contre une participation de 74,28% au second tour, soit 667 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.