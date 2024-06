Résultat des européennes à Sanssac-l'Église : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quels pourraient être les reports pour les voix de la Nupes à Sanssac-l'Église ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,46% à Sanssac-l'Église, contre 12,82% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sanssac-l'Église, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,55% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Sanssac-l'Église lors des européennes ? Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote calculent une évolution du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella tout proche des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Sanssac-l'Église plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Sanssac-l'Église pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 27,96% des voix dès le premier round. En finale de l'élection, c'est également la patronne de l'ancien FN qui l'emportait à Sanssac-l'Église avec 51,04%, devant Emmanuel Macron à 48,96%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 17,92% des suffrages sur place, contre 37,27% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (66,90%).

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 119 votants de Sanssac-l'Église avaient été séduits par la liste RN à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait 25% des votes contre François-Xavier Bellamy à 18,07% et Nathalie Loiseau à 12,82%.

11:45 - Sanssac-l'Église : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Sanssac-l'Église, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Dans le village, 19,56% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 7,01% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,62%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 501 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,91%) et le nombre de résidences HLM (0,23% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Sanssac-l'Église mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,21% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Sanssac-l'Église Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures. L'observation des consultations politiques antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 41,16% au niveau de Sanssac-l'Église. L'abstention était de 57,88% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Sanssac-l'Église pour les européennes À Sanssac-l'Église, l'un des critères principaux des élections européennes sera incontestablement le taux de participation. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 84,33% dans la localité, à comparer avec une participation de 81,91% au second tour, soit 738 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 55,24% au premier tour et seulement 48,84% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Sanssac-l'Église ? L'inflation et ses conséquences sur le moral des foyers français seraient notamment susceptibles d'inciter les citoyens de Sanssac-l'Église à ne pas rester chez eux.