Résultat des européennes à Sarbazan : l'élection 2024 en direct

19:32 - Quel candidat vont adopter les électeurs de la Nupes à Sarbazan ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann s'était élevé à 12% à Sarbazan, contre 18,53% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sarbazan, le binôme Nupes avait en effet glané 20,43% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Sarbazan, entre les 18,53% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,45% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,62% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella augurent un score élevé à Sarbazan Les instituts de sondage annoncent un RN à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des précédentes européennes. Logiquement, cette tendance doit le pousser à 36% à Sarbazan, soit dix points de plus également que ses 26,95% au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait calmer les conclusions les plus risquées.

15:02 - Les dernières tendances à Sarbazan L'élection du président de la République avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 à Sarbazan. Elle glanait 28,23% au premier round contre 25,45% pour Emmanuel Macron et 14,6% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'était aussi imposée au deuxième tour avec 50,48%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 22,55% des votes sur place, contre 33,62% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 61,48%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 à Sarbazan Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble également une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 128 électeurs de Sarbazan s'étaient tournés vers la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, attirait ainsi 26,95% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,53% et Raphaël Glucksmann à 12%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Sarbazan : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Sarbazan comme dans toute la France. Dotée de 556 logements pour 1 154 habitants, la densité de la ville est de 52 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 36 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 643 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (87,59 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 44,03% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 43,73% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 980,03 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Sarbazan, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Sarbazan Y aura-t-il une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 59,25% des inscrits sur les listes électorales de Sarbazan (Landes), contre un taux de participation de 46,79% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Sarbazan : l'abstention en question L'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés des européennes 2024 à Sarbazan. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,67% au premier tour. Au second tour, 53,17% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sarbazan ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 82,27% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 80,25% au second tour, soit 719 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.