En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 7,34% à Sargé-lès-le-Mans, contre 26,53% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa percée lors des élections législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés à Sargé-lès-le-Mans, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,63% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Sargé-lès-le-Mans, entre les 26,53% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 37,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,11% de LREM au premier tour des législatives…

Le nombre de votes en faveur du RN sera le grand sujet pour ces élections des députés européens 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Sargé-lès-le-Mans fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 18,17% lors du vote européen et Marine Le Pen 18,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Sargé-lès-le-Mans penchaient pour Macron il y a deux ans

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Sargé-lès-le-Mans lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,48%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 18,45%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 29,08% contre 70,92%. Le RN n'a pas plus convaincu à Sargé-lès-le-Mans un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 14,41% au premier tour, contre 29,63% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Nupes qui cumulera le plus de votes, avec 65,29% sur la seule circonscription recouvrant la commune.