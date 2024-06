En direct

19:11 - À Coulaines, quel candidat vont plebisciter les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 7,68% à Coulaines, contre 21,52% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des élections des députés à Coulaines, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,07% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Que vont décider les votants de Coulaines ? À Coulaines, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,96% au terme du vote européen et Marine Le Pen 19,65% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Hayer à Coulaines ? Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 19,65% contre 32,07% pour Emmanuel Macron et 25,43% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron terminant à 65,92% contre 34,08% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Coulaines, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM s'imposer avec 29,39%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 15,66%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - 21,52% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Coulaines Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste de Bardella terminant deuxième avec 19,96% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 21,52%.

11:45 - Élections à Coulaines : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Coulaines peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 23,23%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (30,78%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 2 072 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,60% et d'une population étrangère de 9,27% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Coulaines mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,62% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Coulaines : la mobilisation des habitants aux européennes Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 2 361 personnes en âge de voter à Coulaines, 53,58% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 57,51% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Abstention à Coulaines : les leçons des précédentes élections Le taux d'abstention constituera sans aucun doute un critère clé de ce scrutin européen à Coulaines. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 103 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 66,12% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 66,92% au premier tour, c'est-à-dire 3 415 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 40,64% au premier tour. Au second tour, 39,16% des votants ont exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont par exemple capables d'inciter les citoyens de Coulaines à ne pas rester chez eux.