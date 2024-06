Résultat des européennes à Sargé-sur-Braye : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Sargé-sur-Braye, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la loupe L'autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes est celle du vote de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 16,3% des suffrages dans la localité. Une poussée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,01% à Sargé-sur-Braye, contre 18,93% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 18,93% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,27% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Sargé-sur-Braye ? Les sondages d'opinion annoncent une liste Bardella à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Virtuellement, cette dynamique devrait le pousser à 41% à Sargé-sur-Braye, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les inscrits de Sargé-sur-Braye plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent résultat pour le RN à Sargé-sur-Braye. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 29,63% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 51,24% au 2e, le portant au sommet à l'échelle municipale sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,59% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,9%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,6%, devant Emmanuel Macron à 46,4%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Sargé-sur-Braye Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 143 électeurs de Sargé-sur-Braye avaient préféré l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella attirait ainsi 31,85% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,93% et François-Xavier Bellamy à 7,57%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Sargé-sur-Braye aux élections européennes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sargé-sur-Braye mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influer sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 24 habitants par km² et un taux de chômage de 10,09%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,39%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 424 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,81%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,22%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Sargé-sur-Braye mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,59% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Sargé-sur-Braye : étude du pourcentage d'abstention aux européennes Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. L'observation des précédentes élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. En 2019, pendant les européennes, 60,31% des électeurs de Sargé-sur-Braye (Loir-et-Cher) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 52,14% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes à Sargé-sur-Braye sont lancées L'un des facteurs clés du scrutin européen sera indiscutablement le taux d'abstention à Sargé-sur-Braye. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,87% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 22,76% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,46% au premier tour. Au second tour, 46,59% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Sargé-sur-Braye ?