Résultat des européennes à Sarre-Union : l'élection 2024 en direct

11:45 - Sarre-Union aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Sarre-Union, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 188 habitants/km² et un taux de chômage de 19,11%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 171 € par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 762 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,28% et d'une population étrangère de 6,66% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Sarre-Union mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,56% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.