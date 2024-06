Résultat des européennes à Keskastel : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Keskastel La communauté électorale de Keskastel s'était massivement tournée vers Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel 2022. La leader du Rassemblement national prenait la tête avec 37,83% au 1er tour. Elle elle finissait aussi première au second tour avec 57,04%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 29,25% des suffrages sur place, contre 39,57% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (61,16%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Keskastel Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 33,09% des votes s'étaient tournés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant François-Xavier Bellamy à 15,37% et Nathalie Loiseau à 14,1%. Le mouvement eurosceptique avait cumulé ainsi 183 habitants de Keskastel passés par les isoloirs.

11:45 - Comment la composition démographique de Keskastel façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Keskastel, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 749 logements pour 1 493 habitants, la densité de la commune est de 81 habitants/km². Avec 97 entreprises, Keskastel offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 30 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 27,78 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 42,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 751,55 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Keskastel s'inscrit dans l'histoire européenne.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières élections européennes à Keskastel Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Keskastel, 77,44% des habitants avaient voté. L'étude des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 49,29% des inscrits sur les listes électorales de Keskastel (Bas-Rhin). Le taux de participation était de 39,2% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Keskastel pour les élections européennes L'un des facteurs principaux du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Keskastel. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 211 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,19% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 22,64% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,28% au premier tour et seulement 62,4% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Keskastel ? La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des foyers français combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment en mesure de pousser les habitants de Keskastel à ne pas rester chez eux.