En direct

19:34 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter des voix de la Nupes à Rémelfing ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 5,52% à Rémelfing, contre 19,24% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Rémelfing, le binôme Nupes avait en effet glané 16,27% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,29% pour Yannick Jadot, 1,1% pour Fabien Roussel et 1,71% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Rémelfing, entre les 19,24% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,51% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Rémelfing ? Le résultat en faveur du RN sera un enseignement majeur au niveau local pour cette européenne. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Rémelfing entre Jordan Bardella en 2019 (31,24%) et Marine Le Pen en 2022 (37,93% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Un avantage pour le RN Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Rémelfing. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 29,01% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Rémelfing ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,93% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,68%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 60,3%, devant Emmanuel Macron à 39,7%.

12:45 - À Rémelfing, Jordan Bardella en première position en 2019 Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections européennes à l'époque. Ladite liste cumulait 31,24% des suffrages, soit 164 voix, contre Nathalie Loiseau à 19,24% et Yannick Jadot à 7,43%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Rémelfing et leurs implications électorales Comment les habitants de Rémelfing peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 9,78% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec 46,33% de population active et une densité de population de 534 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 432 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,12%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (9,21%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Rémelfing mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,45% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Rémelfing Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 360 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation s'élevait à 47,57% des inscrits sur les listes électorales de Rémelfing, à comparer avec un taux de participation de 38,34% lors du scrutin de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Rémelfing, 76,38% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Rémelfing : les européennes débutent Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un critère décisif de ces européennes à Rémelfing. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 37,83% au premier tour. Au deuxième tour, 34,59% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 73,21% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, contre une participation de 74,41% au deuxième tour, soit 852 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.