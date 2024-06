En direct

19:28 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Satillieu pour ces élections européennes ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,57% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait atteint 5,2% à Satillieu, contre 18,7% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Satillieu avant les européennes Le nombre de bulletins glanés par la liste de Jordan Bardella sera un enjeu pour ces européennes localement, comme dans le reste du pays. Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà forte à Satillieu entre Jordan Bardella en 2019 (22,76%) et Marine Le Pen en 2022 (27,14% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Vent favorable au RN à Satillieu ? Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. La ville de Satillieu s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022 puisque la numéro 1 du parti frontiste l'emportait avec 27,14% au 1er tour. Au deuxième tour, elle surclassait aussi Macron avec 51,13%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 21,15% des voix sur place, contre 30,79% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,00%.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. 22,76% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,7% et François-Xavier Bellamy à 17,4%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi pas moins de 140 électeurs de Satillieu.

11:45 - Satillieu : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Satillieu comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 500 habitants répartis dans 977 logements, cette commune présente une densité de 48 habitants/km². Ses 90 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 429 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (62,95 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 54,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1478,96 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour finir, Satillieu incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Satillieu Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014. Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? A l'occasion des élections européennes de 2019, parmi les 655 inscrits sur les listes électorales à Satillieu, 44,91% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 55,91% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Satillieu : la participation au cœur des préoccupations Le niveau de participation sera un facteur décisif du scrutin européen à Satillieu. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,82% dans la ville. Le taux d'abstention était de 23,01% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,95% au premier tour et seulement 45,92% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Satillieu pour les élections européennes ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Satillieu.