En direct

19:28 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 4,08% à Saint-Alban-d'Ay, contre 11,88% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son excellent score lors des législatives, en 2022. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives à Saint-Alban-d'Ay, le binôme Nupes avait en effet glané 23,9% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Alban-d'Ay, entre les 11,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,11% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,06% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Alban-d'Ay, un favori aux européennes ? Alors que sur la France entière, les enquêtes d'opinion augurent d'un score de 33% pour Jordan Bardella au scrutin européen en juin, soit une dizaine de points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 12 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 30% ce 9 juin.

15:02 - Les votants de Saint-Alban-d'Ay plutôt pour Le Pen à la présidentielle L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La patronne du parti d'extrême droite l'emportait avec 34,14% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 18,11% et 15,15% des voix. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au deuxième tour avec 59,44%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 22,24% des votes sur place, contre 23,90% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 55,91%.

12:45 - François-Xavier Bellamy sur la première marche lors des européennes 2019 à Saint-Alban-d'Ay Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est François-Xavier Bellamy qui l'emportait à Saint-Alban-d'Ay lors des précédentes européennes, avec 22,34% des suffrages. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 22,16% dans la commune. Nathalie Loiseau achevait l'élection troisième, avec 11,88%.

11:45 - Saint-Alban-d'Ay : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Saint-Alban-d'Ay, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,38% de plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une voiture (76,9%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 557 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (8,23%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Alban-d'Ay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,45% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Saint-Alban-d'Ay : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 597 inscrits sur les listes électorales à Saint-Alban-d'Ay, 55,85% étaient allés voter. La participation était de 41,53% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Alban-d'Ay : la participation en question À Saint-Alban-d'Ay, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 20,37% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 16,55% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Alban-d'Ay .