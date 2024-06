Résultat des européennes à Saugnacq-et-Muret : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Saugnac-et-Muret, qui va tirer parti du score de la Nupes ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Glucksmann avait atteint 7,29% à Saugnac-et-Muret, contre 13,02% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saugnac-et-Muret, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,77% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Saugnac-et-Muret, entre les 13,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 15,81% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,27% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saugnac-et-Muret ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Saugnac-et-Muret. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi s'attendre à 43% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Saugnac-et-Muret penchaient pour Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Saugnac-et-Muret. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la commune avec 32,55% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LFI-PS-PC-EELV sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,6% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 17,77% et Emmanuel Macron troisième avec 15,81%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 61,85%, devant Emmanuel Macron à 38,15%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Saugnac-et-Muret Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saugnac-et-Muret, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, glanant 33,59% des votes contre Nathalie Loiseau à 13,02% et Manon Aubry à 11,46%. Si on entre dans le détail, 129 habitants l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Saugnac-et-Muret : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Saugnac-et-Muret peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 14,71% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 8 hab/km² et 46,74% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (25,17%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 388 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,18%) et le nombre de résidences HLM (6,85% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Saugnac-et-Muret mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,66% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Saugnac-et-Muret : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les élections européennes 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 41,4% des inscrits sur les listes électorales de Saugnac-et-Muret (Landes). L'abstention était de 56,32% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Saugnac-et-Muret À Saugnac-et-Muret, l'une des clés de ces européennes 2024 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 82,04% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,49% au deuxième tour, c'est-à-dire 655 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,92% au premier tour et seulement 42,93% au second tour. Le conflit armé israélo-palestinien et ses retombées sur l'économie mondiale seraient notamment capables de faire augmenter le pourcentage de participation à Saugnac-et-Muret.