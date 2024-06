En direct

19:11 - Qui vont retenir les supporters de la gauche à Saujon ? L'autre source de doute de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,19% des bulletins dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,25% pour Yannick Jadot, 2,82% pour Fabien Roussel et 1,27% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,32% à Saujon, contre 20,37% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saujon Le nombre de bulletins glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections des députés européens 2024 à l'échelle locale. À Saujon, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 29,92% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 29,95% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Saujon plutôt pour Le Pen il y a deux ans Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Saujon. Le parti avait fini en tête dans la cité avec 28,15% au 1er round avant un formidable 50,29% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,95% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,55%. Avec 48,02% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,98%.

12:45 - À Saujon, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Se retourner sur le dernier test semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Saujon, à 29,92%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 20,37% et Yannick Jadot à 11,87%.

11:45 - Saujon : élections européennes et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Saujon est perçue comme une ville dynamique et vivante. Dotée de 4 699 logements pour 7 183 habitants, la densité de la commune est de 398 hab par km². Ses 612 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (69,87 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 45,57% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1956,38 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 18,04%, synonyme d'une situation économique tendue. Pour résumer, à Saujon, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Européennes à Saujon : état des lieuxde la participation Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? Au moment des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention représentait 47,59% des électeurs de Saujon (Charente-Maritime). L'abstention était de 55,04% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saujon Le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des facteurs clés de ce scrutin européen à Saujon. L'inflation serait par exemple en mesure d'inciter les habitants de Saujon à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 77,72% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 77,14% au deuxième tour, soit 4 397 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.