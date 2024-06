Résultat des européennes à Médis : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Médis, à 31,72%, soit 413 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 20,28% et Yannick Jadot à 11,14%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Médis : ce qu'il faut savoir

Quel impact auront les électeurs de Médis sur les résultats des européennes ? La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 12,42% des résidents sont des enfants, et 40,35% de 60 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (79,03%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 376 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,35%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,43%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Médis mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,62% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.