En direct

19:25 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Glucksmann avait glané 4,1% à Saulce-sur-Rhône, contre 17,15% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saulce-sur-Rhône, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,58% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,36% pour Yannick Jadot, 3,09% pour Fabien Roussel et 1,72% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Saulce-sur-Rhône ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national à ces européennes 2024 sera très commenté. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Saulce-sur-Rhône. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Saulce-sur-Rhône plutôt pour Le Pen il y a deux ans Le verdict du scrutin le plus récent semble un indice instructif au moment de l'élection. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Saulce-sur-Rhône. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la localité avec 33,13% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 56,27% au second (Saulce-sur-Rhône n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,75% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,96% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,6%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 58,55%, devant Emmanuel Macron à 41,45%.

12:45 - 33,99% pour Jordan Bardella en 2019 à Saulce-sur-Rhône Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Saulce-sur-Rhône, avec 33,99% des bulletins dans l'urne, soit 224 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,15% et la liste Yannick Jadot avec 11,08%.

11:45 - Saulce-sur-Rhône aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Saulce-sur-Rhône peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,84%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (67,05%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,8%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 669 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,25%) et le nombre de résidences HLM (12,13% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saulce-sur-Rhône mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,25% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières élections européennes à Saulce-sur-Rhône Au cours des dernières élections, les 1 880 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 44,64% des électeurs de Saulce-sur-Rhône (Drôme) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 54,35% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saulce-sur-Rhône : l'abstention en question À Saulce-sur-Rhône, l'un des facteurs essentiels du scrutin européen sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,31% au premier tour et seulement 53,78% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saulce-sur-Rhône cette année ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,68% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 17,65% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.