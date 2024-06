Résultat des européennes à Baix : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Baix pour ces élections européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Baix. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 40,00% des votes. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national à Baix, un favori aux européennes ? Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Baix. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi prévoir plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Baix ? Le choix du président de la République est certainement la principale clé pour estimer la tendance locale. La cité de Baix avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République de 2022. La figure de l'ancien Front national prenait les devants avec 32,54% au premier round. Nouvelle déflagration au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 55,91%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 28,46% des voix sur place, contre 40,00% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (59,13%).

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 à Baix Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 117 électeurs de Baix s'étaient tournés vers la liste RN à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait cumulé ainsi 29,85% des voix face à Nathalie Loiseau à 19,13% et Manon Aubry à 10,97%.

11:45 - Dynamique électorale à Baix : une analyse socio-démographique Dans les rues de Baix, le scrutin est en cours. Avec ses 1 280 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 87 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 701 foyers fiscaux. Dans le bourg, 23,34 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,34 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 22,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 34,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1839,91 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Baix, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Baix Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Baix, 68,38% des habitants n'avaient pas participé. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Pendant les européennes de 2019, sur les 412 inscrits sur les listes électorales à Baix, 45,5% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 52,73% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Baix : les européennes débutent L'un des critères décisifs de ces européennes sera indiscutablement le niveau d'abstention à Baix. L'inflation serait de nature à impacter la participation à Baix. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 83,87% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 86,83% au premier tour, soit 646 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.