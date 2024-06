Résultat des européennes à Sault : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le RN favori pour les européennes à Sault ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Sault. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prédire près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Sault penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle engrangeait 28,12% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,95% et 14,17% des voix. Rebelotte au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 51,06% contre 48,94%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 17,43% des votes sur place, contre 32,42% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,23%.

12:45 - En 2019, une tendance pleine d'enseignements Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Sault, avec 27,88%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 21,88% et Yannick Jadot à 11,67%.

11:45 - Analyse socio-économique de Sault : perspectives électorales Comment la population de Sault peut-elle impacter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 12 habitants par km² et un taux de chômage de 17,22%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Avec ses 9,71% d'agriculteurs pour 1 354 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,84%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,10%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 30,34%, comme à Sault, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Sault ? L'observation des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité. En 2019, durant les élections européennes, sur les 665 inscrits sur les listes électorales à Sault, 36,67% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 41,77% il y a 10 ans. L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Sault, 51,1% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - La participation aux élections européennes à Sault À Sault, l'une des grandes inconnues de ces européennes sera l'ampleur de l'abstention. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,18% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 21,49% au second tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur l'économie mondiale sont par exemple en mesure d'inciter les habitants de Sault à ne pas rester chez eux.