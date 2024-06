Résultat des européennes à Saulxures-sur-Moselotte : l'élection 2024 en direct

Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saulxures-sur-Moselotte, à 28,94%, soit 270 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 16,72% et Yannick Jadot à 10,08%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saulxures-sur-Moselotte façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Saulxures-sur-Moselotte, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,66% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 84 hab par km² et 42,02% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages détenant au moins une voiture (62,15%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 942 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,19%) et le nombre de résidences HLM (8,58% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,89%, comme à Saulxures-sur-Moselotte, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.