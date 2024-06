Résultat des européennes au Ménil : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a énormément séduit au Ménil à l'issue de la présidentielle 2022 avec pas moins de 30,1% des suffrages dès le premier tour. Au second tour de l'élection, c'est également la numéro 1 du RN qui s'imposait au Ménil avec 52,67%, devant Emmanuel Macron à 47,33%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 15,75% des voix sur place, contre 52,27% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 72,59%.

11:45 - Analyse socio-économique du Ménil : perspectives électorales

Quel impact auront les électeurs du Ménil sur les résultats des élections européennes ? Avec 23% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,71%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (76,92%) met en avant le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (42,61%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 429 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,31%) et le nombre de résidences HLM (4,45% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 30,33%, comme au Ménil, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.