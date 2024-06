En direct

19:27 - Les 56,07% de la Nupes font envie Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 2,58% à Seboncourt, contre 10,03% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Seboncourt, le binôme Nupes avait en effet glané 56,07% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du PCF.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Seboncourt ? À Seboncourt, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 46,13% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 46,55% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Un avantage pour le RN La cité de Seboncourt avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La figure du RN finissait avec 46,55% au premier round. Nouveau coup de poing au second tour contre Macron avec 69,98%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 30,82% des suffrages sur place, contre 56,07% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 60,06%.

12:45 - Que retenir des européennes à Seboncourt il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait convaincu 46,13% des votes, devant Nathalie Loiseau à 10,03% et Manon Aubry à 9,46%.

11:45 - Comment la composition démographique de Seboncourt façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Seboncourt, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 93 hab/km² et 39,65% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 17,7% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 318 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,31%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,58%) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Seboncourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 45,49% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Seboncourt Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 094 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 43,84% au niveau de Seboncourt. L'abstention était de 57,79% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Seboncourt, 61,64% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Seboncourt ? À Seboncourt, l'une des clés du scrutin européen sera indéniablement la participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,76% au premier tour. Au second tour, 45,9% des électeurs se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,6% dans la commune. La participation était de 76,33% au deuxième tour, c'est-à-dire 529 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.