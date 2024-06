En direct

19:31 - À Seissan, qui va faire main basse le vote Nupes ? Une autre interrogation de ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nupes. Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 20,81% des bulletins dans la localité. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,34% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 3,34% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 11,4% à Seissan, contre 19,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Seissan lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Seissan compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,16% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 24,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Seissan lors du premier tour de la présidentielle, avec 24,96%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,82%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 45,83% contre 54,17%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 24,83% au premier tour, contre 34,00% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de votes, avec 60,00% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Seissan Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Seissan, avec 25,16% des votes (117 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,78% suivie par la liste Raphaël Glucksmann avec 11,4%.

11:45 - Élections européennes à Seissan : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Seissan, le scrutin est en cours. Avec ses 1 099 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 112 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 16,59 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 31,63 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,15% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 38,76% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 290,70 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Seissan manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Seissan : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au fil des dernières années, les 1 110 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des élections européennes, sur les 494 personnes en âge de voter à Seissan, 58,46% étaient allées voter. La participation était de 50,8% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Seissan ? À Seissan, l'une des clés de ces européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 80,35% des personnes habilitées à voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 78,73% au deuxième tour, c'est-à-dire 681 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit armé russo-ukrainien est notamment susceptible de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Seissan (32260).